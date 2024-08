Nagrali razem hit. Krzysztof Zalewski zdradza powody końca współpracy z Dawidem Podsiadło

Co poszło nie tak w relacji Zalewskiego z Podsiadło?

- To nie z braku chęci mojej, tylko on wystrzelił wtedy z "Małomiasteczkowym". Nagle się przeniósł już gdzieś do stratosfery i był poza moim zasięgiem. Ja mu proponowałem parę razy jakieś spotkania. On zawsze fajnie, fajnie... i tyle. Nie miał ochoty się spotykać. Ja mu wtedy proponowałem: zróbmy jakiś alternatywny skład, nazwijmy się Casablanca, jako fani The Strokes, przebierzmy się w peruki i zróbmy sobie małą klubową trasę, zróbmy coś zupełnie innego - powiedział Zalewski.