Najbardziej pożądana kobieta. Zrobią wszystko, aby ją zobaczyć

Niestety jednym z pierwszych zachodnich filmów, które legalnie, choć z pominięciem sankcji, zostały sprzedane do rosyjskich kin była polska produkcja "Dziewczyny z Dubaju". Na przełomie maja i czerwca film wyprodukowany przez Emila Stępnia i Dorotę Rabczewską stał się za naszą wschodnią granicą sporym przebojem. Kilka miesięcy wcześniej Doda poinformowała, że złożyła rezygnację z pełnienia wszelkich funkcji w spółce Ent One Studios Ltd., która zrealizowała "Dziewczyny z Dubaju" i kończy misję dyrektora artystycznego przy tej produkcji.