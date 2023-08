Najbardziej rozpustny film roku. Widzowie docenią go za 20 lat

"'Babilon'" to płonący bałagan, tonalna katastrofa, z pewnością jeden z najgorszych filmów 2022 roku". To jedna z przykładowych opinii na temat filmu. Bardzo często w wypowiedziach pojawiały się określenia "bałagan", "chaos", "scenariuszowa katastrofa". "Bardzo ambitny projekt, zrealizowany z miłości do kina, jego historii, ale sam budzący niechęć, a momentami obrzydzenie" – twierdził dziennikarz "Variety". Przy takich recenzjach "Babilon" poniósł w kinach spektakularną porażkę. Wpływy ze sprzedaży biletów na całym świecie wyniosły jedynie 63,4 mln dolarów (w Stanach zaledwie 15,4 mln dolarów).