Takiego filmu dawno nie było. Tylko dla dorosłych widzów

Ten z kolei porównywany jest przez widzów do słynnego horroru "Blair Witch Project". Przypomnijmy, że produkcja z 1999 roku była zrealizowana w konwencji found footage, co oznacza, że stylizowana była na znalezione amatorskie nagranie, które prezentowało dramatyczne wydarzenia z perspektywy kamery należącej do jednego z bohaterów filmu. Akcja "Blair Witch Project" działa się w lesie. Twórcy "The Outwaters" zrealizowali swój horror na pustyni.