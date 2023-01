Nowy hit Netfliksa? Pamela zdradziła wszystkie tajemnice sekstaśmy

Produkcja "Pam & Tommy Lee: Stolen Honeymoon" pojawiła się w 1998 r. Kilka miesięcy wcześniej nagranie, zarejestrowane podczas miodowego miesiąca, zostało skradzione z prywatnej kolekcji amatorskich filmów słynnej pary. Reakcja Anderson była natychmiastowa. Pozwała do sądu firmę, która rozpowszechniała kasety. Tommy Lee nie zdradzał oznak oburzenia. Małżeństwo było już wówczas po rozwodzie i pojawiły się sugestie, że rockowy muzyk w jakiś sposób przyczynił się do wycieku erotycznego materiału filmowego. Były to jednak tylko pomówienia, które nigdy nie zostały potwierdzone. Niewykluczone, że coś więcej na ten temat dowiemy się z dokumentu Netfliksa.