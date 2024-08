Najbardziej szokująca scena w nowym "Obcym". Widzowie zasłaniają oczy

To nie efekt, to prawdziwy człowiek - UWAGA, SPOILERY

Jednym z zaskakujących wątków jest to, co dzieje się wokół postaci Kay (grana przez świetną Isabelę Merced). Jak wyjaśniał reżyser, zainspirował się postacią Dany z gier "The Last of Us" - tam też młoda dziewczyna była w ciąży w koszmarnych warunkach, w jakich przyszło żyć ludziom. Postanowił, że i jego filmowa Kay będzie w ciąży. Potem okazało się, że wybrana do tej roli Isabela Merced gra w "The Last of Us" właśnie Danę.