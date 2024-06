Najdroższa produkcja Netfliksa. Gwiazdor bardzo się zmienił

Jak śrubować rekordy, to od razu na całego. Trzy lata temu w szalonej licytacji, której uczestniczyli streamingowi giganci Netflix, Apple+ oraz Amazon Prime Video, prawa do realizacji drugiej i trzeciej części "Na noże" zostały sprzedane za 450 mln dolarów! 10 czerwca ruszyły prace na planie "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery". Reżyser opublikował pierwsze zdjęcie Daniela Craiga.