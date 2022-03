Najgorsze Oscary od lat? Kilka filmów zasługuje na 2 na 10

8. "Nie patrz w górę" (reż. Adam Mckay)

Netflix ma w tym roku dwa filmy, które mogą powalczyć o Oscara. Jednak ta satyra Adama McKaya o tym, jak nieczule podchodzimy do nadchodzącej katastrofy, bo wolimy śledzić związek celebrytów na Instagramie, to totalny niewypał. McKay jak zwykle chciał zaimponować swoją bystrością, ale jedyne, co zrobił, to zamęczył nieśmiesznym i potwornie rozwleczonym metrażem (co oni mają z tymi filmami po blisko 150 minut?). Wiele mówi o tym filmie to, że "Moonfall" okazał się jego mądrzejszym rewersem.