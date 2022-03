HBO Max wystartowało w Polsce. W niższej cenie do końca życia

Nie oznacza to jednak, że użytkownicy nowej platformy nie mają teraz żadnych przywilejów związanych z kinowymi produkcjami studia Warner Bros., które, podobnie, jak HBO Max należy do koncernu WarnerMedia. Filmy słynnej wytwórni dalej będą dostępne na platformie HBO Max, ale pojawią się tam 45 dni po kinowej premierze. Oczywiście bez dodatkowych opłat. A to oznacza, że nowego "Batmana", który bije teraz w kinach rekordy popularności, użytkownicy HBO Max będą mogli obejrzeć we własnych domach już 18 kwietnia 2022 r.