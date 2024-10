Najlepszy Bond ze wszystkich. Sean Connery zmarł cztery lata temu

James Bond w literackim oryginale jawił się jako elegancki, ale także mroczny i nieco okrutny bohater. Jego wyrafinowanie szło w parze z bezwzględnością. Gdy Terence Young wziął Seana Connery'ego pod swoją opiekę, nauczając go poruszania się i stroju odpowiednich dla Bonda, aktor okazał się idealny do tej roli. Connery był nie tylko przystojny i wysportowany, co mogłoby predestynować go do kariery modela, ale jego robotnicze korzenie dodawały mu pewnej surowości. Widzowie, oglądając go na ekranie, nie mieli żadnych wątpliwości co do tego, że ten szarmancki bohater jest również doskonale wyszkolonym, nieugiętym mordercą.