"Najmocniejszy film roku". Przed śmiercią prosił Polaków o wybaczenie

Komendant obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau był jednym z nielicznych, jeśli nie jedynym hitlerowskim zbrodniarzem, który przyznał się do winy, wyraził skruchę i wziął na siebie odpowiedzialność za zaplanowanie i zorganizowanie śmierci dla ponad miliona ludzi. Tuż przed egzekucją w oświadczeniu Rudolf Höss napisał: "Naród polski proszę o wybaczenie. Dopiero w polskich więzieniach poznałem, co to jest człowieczeństwo. Mimo wszystkiego, co się stało, traktowano mnie po ludzku, co mnie do głębi zawstydzało".