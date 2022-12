Najsłynniejsza polska rodzinka - Małgosia, Radek, Henryk, Stanisław i Tadeusz obejrzała film: "Wielki zielony krokodyl domowy"

Kiedy rodzina Primmów przeprowadza się do Nowego Jorku, ich syn, Josh z trudem przystosowuje się do nowej szkoły i nowych przyjaciół.Wszystko to zmienia się, kiedy chłopiec poznaje Lyle'a - śpiewającego krokodyla (Shawn Mendes), który uwielbia kąpiele, kawior i muzykę i mieszka na strychu ich domu. Dwójka szybko się zaprzyjaźnia, ale kiedy na Lyle'a czycha zły sąsiad, pan Grumps (Brett Gelman), Primmowie muszą połączyć siły z właścicielem Lyle'a, Hectorem P. Valenti (Javier Bardem), aby pokazać światu, że nie ma nic złego w wielkim śpiewającym krokodylu o wspaniałej osobowości.