Największe oszustwo w historii kina. Zarobili na nim 250 mln. Aktorzy - nic

- Cieszę się z tego, co teraz mam w życiu i z tego, jak ciężko o to walczyłem. Ale to wciąż do mnie wraca. Wielkie korporacje mają gdzieś, co stanie się z młodymi artystami. To jest g..no. To się musi zmienić. Miejmy nadzieję, że pomożemy innym, by zrozumieli: nie róbcie tego, co zrobiliśmy my - mówi Williams.