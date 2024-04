Tylko dla dorosłych widzów. Czy jest sens kręcić tak brutalne filmy?

Nowa wersja "Blair Witch Project"

Jednym z ostatnim filmów z gatunku found footage był "The Outwaters", który u widzów wywoływał wręcz reakcje wymiotne. "To najbardziej obłąkany i krwawy koszmar, jaki oglądałem. Dosłownie trząsłem się podczas seansu. Druga połowa filmu przypominała atak paniki. Siedziałem potem w samochodzie przez dobre kilka minut, przetwarzając, co właśnie obejrzałem. Od kilku dni śpię przy włączonym świetle" – napisał jeden z kinomanów.