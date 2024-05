Największy polski przebój ostatnich lat. "Akademię pana Kleksa" możesz już obejrzeć w domu

Krytyczne opinie o filmie

Wielu widzów uważa jednak, że pod względem artystycznym nowa "Akademia pana Kleksa" stała się największą porażką polskiej kinematografii w ostatnich latach. Jeden z recenzentów napisał, że w najnowszej ekranizacji książki Jana Brzechwy najlepiej prezentują się stare piosenki z filmu Krzysztofa Gradowskiego, a najgorzej nowe utwory skomponowane z myślą o "Akademii pana Kleksa" Kawulskiego. Rozwijając myśl, to, co jest najlepsze w nowym filmie, to to, co przetrwało ze starego. A nie ma tego zbyt wiele.