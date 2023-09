Napisał do Andrzeja Dudy. "Niżej nie można upaść, Panie Prezydencie"

- Pozostaje Panu jedynie wstyd. Będzie Pan się wstydził do końca swych dni - stwierdził Stanisław Brejdygant w otwartym liście skierowanym do Andrzeja Dudy i opublikowanym w serwisie Wyborcza. Aktor, którego całe rzesze widzów kojarzą choćby z "Klanem", uznał, że Andrzej Duda sprawuje swój urząd niegodnie, "wielokrotnie łamiąc konstytucję, na którą składał przysięgę". 86-letni artysta nigdy nie był fanem prezydenta, a teraz dobitnie to podkreślił. Złość aktora wywołało przywołanie przez Dudę hasła z czasów wojennych - "tylko świnie siedzą w kinie".