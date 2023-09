"Tylko świnie siedzą w kinie". Dlaczego Armia Krajowa zabraniała Polakom oglądania filmów?

"Tylko świnie siedzą w kinie". Jest to tytuł artykułu, który ukazał się 5 marca 1942 roku w "Biuletynie Informacyjnym". Pismo to, wydawane w konspiracji (w Warszawie, potem w Krakowie) od 5 listopada 1939 roku do 19 stycznia 1945 roku, było centralnym organem prasowym Armii Krajowej. Nakład "Biuletynu" dochodził do 47 tysięcy egzemplarzy!