Naprawdę to zrobiła. Paltrow oceniła, który z jej znanych kochanków był lepszy w łóżku

50-letnia gwiazda na antenie zagrała też w popularną grę. Mając do wyboru Afflecka, Pitta i swojego byłego męża, lidera Coldplay Chrisa Martina, miała wybrać kogo pokocha, poślubi, a z kim się prześpi. Wybór w łożkowej sprawie padł ponownie na Brada Pitta. Gwyneth Paltrow zapewniła, że ponownie poślubiłaby muzyka, a co do Afflecka rzuciła "niech Bóg go błogosławi".