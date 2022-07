Nasze magiczne encanto

Lin-Manuel Miranda jest bez wątpienia jednym z najbardziej interesujących nazwisk Broadwayu ostatnich lat. Jako twórca i gwiazda musicalu "Hamilton", został wyróżniony takimi nagrodami jak Tony®, Emmy®, GRAMMY®, czy też Nagrodą Pulitzera w dziedzinie dramatu. Pracował również przy filmie "Vaiana: Skarb oceanu", a skomponowana przez niego piosenka ("How Far I’ll Go") została nagrodzona GRAMMY® i nominowana do Oscara®. W 2021 r. ścieżka dźwiękowa do tego filmu ustanowiła rekord czasu utrzymywania się na pierwszym miejscu listy Billboard Soundtrack. Nie może być więc zaskoczeniem, że muzyczna strona "Naszego magicznego Encanto" zdobyła tak szerokie uznanie i doczekała się tylu nagród i nominacji. Zarówno muzyka napisana przez Germaine Franco, jak i piosenka Lina-Manuela Mirandy – "Dos Oruguitas" zostały nominowane do Oscara® oraz Złotego Globu, a osiągnięcie obojga artystów doceniło Międzynarodowe Stowarzyszenie Twórców Filmu Animowanego wyróżniając ich nagrodą Annie.