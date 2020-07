Natalia Oreiro bohaterką filmu. Netflix pokaże dokument o "ulubienicy Putina"

Dziś pochodząca z Urugwaju piosenkarka ma 42 lata . Gra w filmach i serialach, komponuje i nagrywa piosenki. Jej trwająca do dziś rosyjska przygoda zaczęła się w 2014 r. podczas tournée promującego utwór "Umieram z miłości" (nowa wersja hitu "Me muero de amor"). Trasa okazała się ogromnym sukcesem i jeszcze w tym samym roku zorganizowano kolejną.

Natalia Oreiro jest w Rosji tak popularna, że to właśnie jej przypadł zaszczyt nagrania piosenki na odbywający się w tym kraju piłkarski mundial w 2018 r. Z tego też względu przylgnęło do niej określenie "ulubienicy Putina". Czym gwiazda najwyraźniej w ogóle się nie przejmuje i zamierza rozgościć się w Rosji na stałe.

- Pewnego dnia pojechałam do ambasady. Tak dużo podróżuję i mam tak wiele więzi z Rosją, że zostałam zapytana, czy może nie chciałabym tego sformalizować. Powiedziałam, że byłby to dla mnie zaszczyt. Złożyłam więc mnóstwo dokumentów - przyznała gwiazda.

- Byłam gościem programu Iwana Urganta i on powiedział, że jestem największą Rosjanką wśród cudzoziemek. Odpowiedziałam, że nie mam co do tego wątpliwości i powiedziałam, że Putin może nadać mi obywatelstwo. To miał być żart, a nie prośba, chociaż oczywiste jest, że chciałabym mieć rosyjskie obywatelstwo – dodała Oreiro.