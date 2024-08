Powraca jeden z największych hitów Netfliksa. Będzie straszniej

Na początku ubiegłego roku, w niektórych szkołach rozległ się alarm: do rodziców, poprzez system Librus, trafił komunikat, podpisany przez "pedagogów i psychologów". Jego autorzy napisali, że "w obecnym czasie mamy wiele niepokojących interwencji po obejrzeniu 'Wednesday'. Chcielibyśmy przypomnieć, że tego typu filmy są adresowane do dzieci od 13. roku życia. Dzieci w młodszym wieku nie są świadome, co jest abstrakcją, interpretują treści dosłownie". Pismo zawierało apel o czujność i większą kontrolę treści oglądanych przez dzieci.