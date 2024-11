Nazwał twórców "Gladiatora 2" tchórzami po usunięciu sceny pocałunku mężczyzn. Reżyser hitu twierdzi, że nic takiego nie miało miejsca

Reżyser "Gladiatora 2" przedstawił inną wersję wydarzeń

W najnowszym wywiadzie do sprawy odniósł się reżyser "Gladiatora 2". Ridley Scott zaprzecza, jakoby taki pocałunek kiedykolwiek miał miejsce. Dziennikarz "Variety" zaczepił Scotta: "Denzel powiedział, że pocałował mężczyznę w usta, ale to nie znalazło się w ostatecznej wersji filmu". Reżyser stanowczo zaprzeczył: "Nie, to bzdura".