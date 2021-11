Netflix wydaje miliardy. Będzie miał swoje studio od efektów specjalnych

Scanline VFX to niemieckie studio filmowe, które zostało założone w 1989 r. W pierwszych latach swojej działalności zajmowało się głównie współtworzeniem grafiki w europejskich animacjach komputerowych. Na początku XXI wieku Scanline stworzyło własne oprogramowanie do efektów wizualnych, co pozwoliło firmie wypłynąć na szerokie wody.