Nicola Coughlan na nowych zdjęciach wprawia w osłupienie. Rzadko się widzi takie modelki

W najnowszym sezonie hitowej serii "Bridgertonowie" na Netfliksie na pierwszy plan wysunięto historię Penelope Featherington i jej przyjaciela, których nareszcie zaczyna łączyć coś więcej. Oboje zrozumieli, że to miłość, a także... namiętność. O scenie w powozie rozpisywały się każde serwisy i fani serii na całym świecie. Pisaliśmy również my. Kolejne odcinki przyniosły jeszcze gorętsze sceny i pokazały zbliżenie kochanków. Było to o tyle sensacyjne, że w filmach i serialach niezwykle rzadko pokazany jest seks z kobietą, która nie ma rozmiaru S. Nicola jest niską kobietą, ale ma bardzo kobiece kształty. Co niemal niespotykane na ekranie: ma duży biust. Twórcy "Birdgertonów" ukazali jej piękno, za co nawet dziękowali im widzowie.