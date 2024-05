To najodważniejszy serial Netfliksa. Jedna opcja w ustawieniach i robi się jeszcze goręcej

"Bridgertonowie" to nie jest typowy serial kostiumowy. Ta przełomowa i popularna produkcja Netfliksa, osadzona w epoce regencji wprowadziła do swojego uniwersum nowych bohaterów, którzy nie są wyłącznie biali, a także, nie ma co tego ukrywać, sporo scen erotycznych. Fani serialu z niecierpliwością oczekiwali na premierę trzeciego sezonu.