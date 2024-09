Nicole Kidman zabrała głos po nagłej śmierci mamy

Nicole Kidman na tegorocznym festiwalu filmowym w Wenecji pokazywała film "Babygirl". To historia dojrzałej dyrektorki w dużej firmie, która zaczyna romansować z młodszym stażystą. "Babygirl" to - jak opowiada aktorka - bardzo śmiały film pełen scen erotycznych, które do tego stopnia zawstydzały gwiazdę, że bała się pierwszych pokazów. - Nakręciliśmy bardzo gorący film - komentowała. Zachwyciła do tego stopnia, że przyznano jej nagrodę, Srebrne Lwy, dla najlepszej aktorki. Statuetki jednak nie odebrała. Musiała pilnie wyjeżdżać z Wenecji z powodu śmierci matki.