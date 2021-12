Nie chce współpracować z policją. Drugi reżyser "Rust" z nakazem sądowym

Sędzia Sądu Okręgowego Bryan Biedscheid w piątek przychylił się do wniosku o wezwanie do sądu Davida Hallsa. Drugi reżyser filmu "Rust" od kilku tygodni uchyla się od składania zeznań i wyjaśnień w sprawie wypadku, do którego doszło pod koniec października.