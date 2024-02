Nie jeden, a cztery filmy. Fani będą zachwyceni

O sprawie donosi portal "Deadline". Filmowa opowieść o Brytyjczykach ma zostać rozpisana na cztery filmy – każdy będzie poświęcony innemu muzykowi. Stało się to możliwe dzięki temu, że po raz pierwszy w historii Apple Corps Ltd. i Beatlesi (Paul McCartney i Ringo Starr oraz rodziny zmarłych Johna Lennona i George'a Harrisona) udostępnili prawa do biografii i muzyki bandu.