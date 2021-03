Groziło mu dożywocie. Aktor wspomina pobyt w więzieniu

Gwiazdy klepią biedę przez pandemię koronawirusa

Allen zrobił, co mógł, by uratować swoją skórę. Od razu poszedł na współpracę z policją. Zgodnie z umową przyznał się do przemycania narkotyków i wydał znajomych dilerów, dzięki czemu mógł liczyć na wyrok 3-7 lat pozbawienia wolności. Ostatecznie odsiedział 2 lata i 4 miesiące.

67-letni dziś aktor był ostatnio gościem podcastu "WTF with Marc Maron" i w rozmowie z prowadzącym wrócił do tamtych lat. Powiedział, że po aresztowaniu był "bardzo skruszony". Ośmiomiesięczny okres między oskarżeniem a wyrokiem zmusił go do spojrzenia na swoje życie, które nazwał "strasznie stresującą egzystencją".