Nie żyje Andrzej Korzyński. Jego hity znają wszyscy

Andrzej Korzyński był uznanym kompozytorem, stworzył muzykę filmową do polskich hitów - "Człowieka z marmuru", "Akademii pana Kleksa", "W pustyni i w puszczy". To on napisał tekst do popularnego przed laty "Mydełka Fa" i wykreował Franka Kimono. Odszedł w wieku 82 lat.