Nie żyje Hugh Hudson. Był reżyserem oskarowego filmu "Rydwany ognia"

Film zdobył uznanie krytyków i odniósł komercyjny sukces. Otrzymał Złoty Glob, nagrodę Jury Ekumenicznego w Cannes i aż siedem nominacji do Oscara. Ostatecznie "Rydwany ognia" zdobyły cztery statuetki: za film, scenariusz oryginalny, muzykę oraz kostiumy. Do dziś zaliczane są do najlepszych filmów sportowych w historii kinematografii.