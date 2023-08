Jadwiga Barańska miała poważny wypadek. "Będę walczyć do upadłego"

"W drodze powrotnej z Jadzi opadła apatia i czarne myśli. Nieoczekiwanie powiedziała: ‘Nie poddam się tak łatwo, będę walczyć do upadłego’. Sprawiała wrażenie innej osoby. Po powrocie do domu zjadła z apetytem obiad, oraz przyjęła bez oporu wszystkie lekarstwa. Wyraziła zgodę, aby trzy razy w tygodniu przychodziła pielęgniarka w celu rehabiltacji. I na koniec, sprawa środków przeciwbólowych. Amerykanie są bardzo przeczuleni, bowiem prawie każdy zawiera morfine. Tak więc to wymaga rozwagi" - czytamy we wpisie reżysera.