Nie żyje Jessica Campbell. Miała 38 lat

Campell mieszkała w Portland, zawodowo zajmowała się medycyną naturalną. W feralny dzień normalnie pracowała, a po powrocie do domu czekała na odwiedziny matki i ciotki. Kiedy przyszły, na chwilę wyszła do łazienki. Ponieważ długo nie wracała, jej ciotka postanowiła sprawdzić, czy nie stało się coś złego. Znalazła Jessikę leżącą na podłodze.

Jessica Campbell's election speech from Election 1999

Jessica w "Wyborach" debiutowała i została dobrze oceniona. Rola przyniosła jej nominację do nagrody Independent Spirit za najlepszy debiut i do nagrody Young Star za występ w komedii. Miała wówczas 17 lat. Aktorka zagrała jeszcze w serialu "Freaks and Geeks" i kilku mniejszych produkcjach. Po raz ostatni na ekranie pojawiła się w 2002 r.

Rodzina Campell założyła zbiórkę na stronie Go Fund Me, by zdobyć fundusze na pogrzeb Jessiki. Ale nie tylko. Zebranie pieniądze mają posłużyć także 10-letniemu, osieroconemu Olivierowi. Do tej pory uzbierano 23 tys. dolarów.