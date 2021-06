Nie żyje Krzysztof Gradowski, reżyser "Akademii Pana Kleksa"

- Niektórzy chcieliby przydać zawodowi reżysera jakiejś poezji. A to przecież harówka. Nigdy nie zapomnę słów Jurka Hoffmana: "Jeśli chcesz ukończyć film w terminie, to nigdy nie siadaj na krześle reżyserskim. Jeśli siądziesz, a jeszcze nie daj Boże weźmiesz tubę do ręki, koniec! Pół ekipy nagle się rozejdzie, a drugie pół wyciągnie kanapki." Proszę mi wierzyć, to się sprawdza - mówił nam.