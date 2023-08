Nie żyje Linda Haynes. "Miała niesamowity wygląd"

"Była już świetna w 'Coffy', ale to 'Kulisty piorun' sprawił, że myślałem tylko o niej. To jedna z moich ulubionych kobiecych postaci w filmie. Miała niesamowity wygląd. Taki sam miała Ava Gardner, ale Gardner zajęło to lata. Linda Haynes po prostu zrobiła to naturalnie" - powiedział Tarantino. Reżyser "Pulp Fiction" ceni jeszcze jeden film z Haynes, "Mordercze eksperymenty". Zmarła aktorka zagrała w nim piosenkarkę oskarżoną o zamordowanie chłopaka, która trafia do więzienia, zarządzanego przez doktora prowadzącego na pacjentkach eksperymenty medyczne.