Nie żyje Paweł Czajor. Aktor miał 38 lat

O śmierci Pawła Czajora poinformował Konrad Bugaj, jego przyjaciel i wieloletni współpracownik. Razem prowadzili firmę Bugaj Czajor Casting, która zajmowała się reżyserią obsady do największych polskich hitów. "Drodzy, jako że serce mi pęka i nie wiem, co napisać, to zrobię to krótko i szybko, z reszta Paweł zawsze mówił, że moje maile, smsy są za długie. PAWEŁ CZAJOR wczoraj odszedł, umarł. 03.06.1982 - 09.04.2021. 'You are my person, you will always be my person' (to z odcinka Greys's Anatomy). Ściskam Was wszystkich Kochani z całych sił" - napisał Bugaj na Facebooku.