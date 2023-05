Nie żyje Samantha Weinstein. Aktorka miała 28 lat

Półtora roku później zwróciła się do swoich fanów słowami: "Rak może dotknąć każdego – jestem tego żywym dowodem. Myślę, że jeśli ktoś inny z rakiem zobaczy, jak przez to przechodzę, może da mu to odrobinę siły. Choć nie ma żadnych gwarancji w życiu, mój wynik jest bardzo dobry i mam szansę na długie, zdrowe życie po leczeniu. Chemia będzie moją najtrudniejszą podróżą, ale uczyni mnie silniejszą niż kiedykolwiek".