Nie żyje Stanisław Wolski. "Rozmawialiśmy jeszcze wczoraj wieczorem"

O śmierci Stanisława Wolskiego poinformował Teatr Kalambur w mediach społecznościowych. "Rozmawialiśmy jeszcze wczoraj wieczorem. Umawialiśmy się na dziś na telefon, na spotkanie wreszcie, może gdzieś w parku… Jak zwykle żartował, miał pomysły, plany. Dziś rano dowiedzieliśmy się, że już ich nie zrealizuje. Stasiu Wolski odszedł od nas dziś rano. Nie wiemy, co więcej można w tej chwili napisać. Brak słów, brak nam Go będzie!" – czytamy.

Wolski był znany z grania w powyższym teatrze , jak i występów na wrocławskim Rynku, gdzie wystawiał jasełka. Założył alternatywną grupę teatralną "Theatrum 70" i był w latach 70. współtwórcą kabaretu Gralak Marian. Przez dwa lata występował w Antykabarecie "Dobry Wieczór we Wrocławiu". Wcielał się również w Świętego Mikołaja podczas charytatywnej Fabryki Świętego Mikołaja.

Oni odeszli w 2020 roku

Zmarły we Wrocławiu aktor pojawiał się także w filmach i serialach telewizyjnych. Można go było zobaczyć w "Wojnie polsko-ruskiej", "Przygodach psa Cywila", "Małej Moskwie", "Made in Poland" czy "Białym smoku". Stanisław Wolski był bardzo wszechstronny – udzielał się nie tylko jako aktor i animator kultury, ale także autor piosenek, ulicznych przedstawień i happeningów.