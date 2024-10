Niewyjaśniona tajemnica. 30 lat po premierze wciąż nie są znane jej losy

W finałowym odcinku drugiego sezonu "Twin Peaks" Annie po porwaniu przez Windoma Earle'a trafia do Czarnej Chaty, a jej los – podobnie jak los agenta Coopera (Kyle MacLachlan) – pozostaje niewyjaśniony. Serial zakończył się nagle, co od lat skłania fanów do spekulacji, co stało się z bohaterką. Graham wyraziła nadzieję, że Lynch i Frost mogliby znaleźć sposób, by przywrócić postać Annie do życia w przyszłych projektach związanych z "Twin Peaks".