Fani są zaskoczeni. Gwiazda dołączyła do "Niezniszczalnych"

To już postanowione. Powstanie długo oczekiwana czwarta cześć "Niezniszczalnych". Zdjęcia do filmu rozpoczną się już w październiku. Do zespołu kierowanego przez Sylvestra Stallone'a dołączyły nowe osoby. Fani nie kryją zaskoczenia, że w elitarnym gronie twardzieli kina akcji znalazła się znana aktorka.