Nowy przebój Netfliksa? Dramat rozegrał się na oczach milionów widzów

To był jeden z najtragiczniejszych weekendów w historii sportu motorowego. W sobotę, 30 kwietnia 1994 roku, podczas kwalifikacji do Grand Prix San Marino na torze Imola zginął austriacki kierowca Roland Ratzenberger. Następnego dnia o 14:00 Ayrton Senna wystartował do wyścigu z pole position. Już w pierwszej minucie doszło do poważnego wypadku. W wyniku zderzania się dwóch bolidów, koło jednego z z nich oderwało się i poleciało w trybuny raniąc 9 osób.