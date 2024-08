Nowy film Kevina Costnera zobaczycie już w domu. To jego projekt życia

Do obejrzenia produkcji może was zachęcić również fakt, że film "Horyzont" doczeka się swojej kontynuacji. Druga część zostanie pokazana na prestiżowym Festiwalu Filmowym w Wenecji, co jest spełnieniem marzeń Kevina Costnera, który nie tylko wyreżyserował projekt, ale także wydał podobno 38 mln dolarów z własnej kieszeni, by pomóc w sfinansowaniu filmu. W produkcji są już 2 kolejne obrazy z serii.