Nowy hit Netfliksa. Polacy kochają francuski humor

"Rozpieszczone bachory" miały premierę 27 listopada. Dzień później komedia awansowała na pierwsze miejsce najpopularniejszych filmów Netfliksa w naszym kraju i do dnia dzisiejszego okupuje pozycję lidera. Jednak mimo sukcesu francuskiej produkcji w Polsce oraz w większości europejskich krajów, "Rozpieszczone bachory" nie były w stanie awansować do czołowej trójki globalnego zestawienia Netfliksa. To pokazuje, że na tle rynku amerykańskiego czy azjatyckiego, rynek europejski nie ma dużej siły przebicia.