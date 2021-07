Niespodzianka Netfliksa. Rosyjski film podbił polską widownię

Co ciekawe, "Major Grom: Doktor Plagi" był wcześniej wyświetlany w rosyjskich kinach. Z powodu pandemii wielkiego sukcesu tam nie odniósł (zarobił około 5 mln dol.), ale szefowie Netfliksa dostrzegli w nim potencjał. Opis filmu jest krótki. Zamaskowany mściciel topi miasto we krwi i chaosie. Stawić mu czoła może tylko nieustraszony policjant, któremu partneruje kompletny żółtodziób. Zwiastun zdradza, że jest to pastiszowe kino akcji wzorowane na hollywoodzkich filmach o superbohaterach.