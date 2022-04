100 mln wyświetleń. Hollywoodzkie produkcje nie mają szans

Nie mamy tutaj jednak do czynienia jedynie z tanią podróbką. "K.G.F: Chapter 2" zrealizowany bowiem został z ogromnym rozmachem, a nagromadzenie widowiskowych scen akcji, jak napisał jeden z amerykańskich krytyków, jest nie mniejsze niż w "Transformersach" Michaela Baya. Tak do końca nie wiadomo, czy jest to pochwała, czy też krytyka filmu.