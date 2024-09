Nowy polski film w bibliotece Netfliksa. Są trzy powody, dla których stanie się hitem

"Bokser", "Idź przodem bracie", "Matki pingwinów" i oczywiście "Heweliusz" to wybrane tytuły z "polskiej ofensywy" Netfliksa w tym roku. Jak pokazują każde zestawienia, to właśnie produkcje oryginalne cieszą się na naszym rynku wielkim zainteresowaniem. Nawet filmy i seriale, które nie przypadły do gustu krytykom, są nieraz windowane przez widzów na sam szczyt listy Top 10 platformy. Dlaczego mamy przeczucie, że zapowiadana właśnie premiera dołączy do tej listy? Są trzy powody.