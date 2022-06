Nowy polski hit Netfliksa. Jego popularność bardzo zaskakuje

Bohaterką "Parady serc" jest młoda, zapracowana warszawianka (Anna Próchniak), która nie znosi psów (to dla fabuły ważna informacja) i nie lubi opuszczać stolicy. Sprawy zawodowe zmuszają ją jednak do wyjazdu do Krakowa. Zgodnie z prawidłami albo, jak kto woli, schematami rządzącymi romantycznymi opowieściami, spotka tam uroczego wdowca (Michał Czernecki), jego syna oraz jamnika.