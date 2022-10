"Interes życia". W Polsce śmieją się z nowego pomysłu Netfliksa

Tymczasem zarząd Netfliksa opublikował sprawozdanie za III kwartał 2022 roku. Dla inwestorów były w nim zawarte same dobre informacje. Od lipca do września Netfliksowi przybyło 2,41 mln abonentów, co jest najlepszym wynikiem na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy. Natomiast jego przychody wyniosły 7,93 mld dolarów, co daje wzrost o 6 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku. Kwartalny zysk firmy sięgnął 1,4 mld dolarów.