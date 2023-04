Tak straciła dziewictwo. "Byłam sparaliżowana wstydem i strachem"

Aktorka przyznała, że mimo że była już dojrzałą osobą, to żyła w jakimś dziwnym przekonaniu, że jej ciało nie jest jej własnością. Ze względu na przeszłość i bycie dziecięcą gwiazdą: - Mieliśmy wspaniały związek, zerwaliśmy, wróciliśmy do siebie po trzech latach. I to powinien być dla mnie wspaniały czas na rozkoszowanie się tym, w poczuciu dumy i wolności, ponieważ byłem zakochana. Ale tak naprawdę byłam sparaliżowana wstydem i strachem, myśląc o tym, że w ten sposób mogę zawieść moich fanów.