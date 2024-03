Nowy przebój Netfliksa. Zgromadził podobną liczbę widzów, co "Diuna"

"Jest dobrze, choć mogło być lepiej. Solidna kontynuacja. To, co traci na świeżości, nadrabia scenariuszem, który lepiej integruje historię o supermocach z kryminalną opowieścią na poziomie ulicy. Film jest szorstki i surowy, umiejętnie buduje wokół widza narrację science fiction, która jest ekscytująca i prowokująca do myślenia. Elektroniczna inwigilacja, automatyzacja, technokratyczny system to wszystko stanowi zagrożenie, zwłaszcza jeśli stoi za nimi zły człowiek i skorumpowany system" – napisał amerykański krytyk M.N. Miller.